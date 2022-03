En France : La SNCF promet une grève du 3 avril au 28 juin

Les syndicats de la SNCF ont annoncé, jeudi soir, une grève sur le rythme de «deux jours sur cinq», à partir du mardi 3 avril et jusqu'au jeudi 28 juin.

L'intersyndicale des cheminots a opté jeudi pour un mouvement dur, une grève sur le rythme de «deux jours sur cinq» d'avril à juin, contre la réforme de la SNCF que l'exécutif entend mener tambour battant par ordonnances. «L'intersyndicale constate que le gouvernement n'a aucune volonté de négocier» et «prend la responsabilité (d'un) conflit intensif sur une très longue durée», a déclaré Laurent Brun, secrétaire national de la CGT Cheminots, après plus de deux heures de réunion avec les trois autres syndicats représentatifs de la SNCF, l'Unsa, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots.