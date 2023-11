Santé en France: La SNCF va installer des centres de télémédecine dans environ 300 gares

Les gares sélectionnées pour bénéficier du dispositif seront «situées dans les zones d’intervention prioritaires (ZIP) et les zones d’aménagement concertées (ZAC), caractérisées par une offre de soins insuffisante et une difficulté d’accès aux soins», soit 1 735 gares potentielles, explique dans un communiqué SNCF Gares et Connexions. «Dix millions de personnes passent dans les gares chaque jour et 90% de la population vit à moins de 10 km d’une gare», a souligné Raphaël Poli, directeur général retail chez Gares et Connexions, afin de justifier la pertinence du dispositif.