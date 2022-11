Alerte au Luxembourg: La société Cobolux victime d'une violente cyberattaque

«Des pirates sont entrés dans nos serveurs et ont mis tout à plat. Le dégât est grand». La voix de Paul Faltz, directeur général de Cobolux, était encore éprouvée hier, après un week-end galère. «Une cyber-attaque a eu lieu vendredi, confiait-il. Tout a été bloqué et nous n'avons plus pu travailler», poursuivait le dirigeant de l'entreprise d'environ 150 salariés, qui fournit en viande des boucheries du pays et de la Grande Région, des supermarchés, des restaurants…

Ordinateurs paralysés, étiquetage impossible: il a fallu «arrêter toute l'usine et tout reprogrammer. Nous n'avons pas pu travailler samedi. Nos informaticiens ont travaillé tout le week-end et ont permis que nous reprenions lundi matin». Mais le manque à gagner est énorme, comme les frais de remise en état et le travail administratif «qui prendra des semaines. Tout doit se faire à la main». Le préjudice se chiffrerait d'ores et déjà à plus de 100 000 euros. «Les découvertes que nous ferons dans les semaines à venir montreront s'il augmente encore». Une plainte a été déposée et est en cours de traitement.