La solidarité n'est pas un vain mot pour ces lycéens

LUXEMBOURG - Les élèves du Lycée Aline-Mayrisch ont organisé, lundi, leur Journée de la solidarité.

Les salles de classe de l'établissement étaient désertées, lundi. Seuls quelques cartables et manteaux y traînaient. Pour trouver leurs propriétaires, il fallait aller dans les couloirs, dans la cour, à la cantine. Tous les élèves d'Aline-Mayrisch étaient mobilisés pour récolter des fonds afin d'aider la Maison Shalom, au Burundi.

«Tout l'argent qu'on récolte va là-bas, pour les écoles, pour les enfants», expliquent Lisa et Tania, 14 ans. Elles et leurs camarades se sont mises en quatre pour l'occasion. Wingka et Lynn ont fabriqué des bougies, d'autres se sont mis aux fourneaux pour préparer qui des crêpes, qui un merveilleux poulet à la banane.