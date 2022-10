Macron sur la flambée des prix : «La solution n'est pas de réindexer les salaires»

Alors que les prix s'envolent et que les Français le ressentent de plus en plus en fin de mois, la question de l'indexation des salaires sur l'inflation refait surface en France. Ainsi, 87% des Français se disent favorables à cette mesure, selon un sondage IFOP publié la semaine dernière. Ou plutôt à une réindexation parce que ce mécanisme a existé en France jusqu'en 1983, date à laquelle il a été abrogé par le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy.

La réponse du président français a été claire, mercredi soir, dans l'émission «L'événement» diffusé sur France 2. «Les augmentations de salaires ce n'est pas l'État qui les décide (...) Nous ne sommes pas une économie administrée», a-t-il indiqué. «Si on met toute la chaîne des salaires sur une indexation automatique, on entretient la hausse des prix et on a une boucle prix-salaires et on ne l'arrête plus».