La solution originale d'une école strasbourgeoise pour faire baisser les tensions

afp

«Rangez vos ardoises, on va faire le GBG»: à l'école Erckmann-Chatrian, située en zone d'éducation prioritaire à Strasbourg, quinze élèves s'apprêtent à participer à ce «jeu du comportement adapté» venu des États-Unis et qui se décline en plusieurs activités codifiées et ritualisées.

Cette fois-ci, répartis en groupes de trois ou quatre, les écoliers vont devoir comparer leurs dictées et discuter entre eux pour trouver l'orthographe correcte des mots. Avant de les laisser travailler en autonomie, l'institutrice, Sonia Jemai, leur rappelle les règles du jeu comme «se respecter les uns les autres».

- "Qu'est ce que ça veut dire?" interroge-t-elle. «Ça veut dire que si quelqu'un ne trouve pas, on ne va pas lui dire ''t'es nul''», tente une fillette. «Qu'est ce qu'on fait alors?», rebondit la maîtresse. «On va l'aider», promettent les enfants en chœur.

«Il faut travailler ensemble, dans le calme»

Ce rappel effectué, débutent des négociations chuchotées entre enfants que la maîtresse observe discrètement, relevant d'éventuelles «infractions» aux règles. Victoire: à la fin de l'activité, ils en cumulent moins de cinq et ont donc gagné un petit cadeau, en l'occurrence un autocollant. La maîtresse les félicite: «Vous avez quasiment tous respecté le niveau sonore».

Les règles sont bien comprises: «Il faut travailler ensemble, dans le calme», énonce Yasmina. Et les récompenses les incitent à les respecter: «Comme ça, on aura des surprises», espère Riyad. Dans cette école, le GBG est expérimenté depuis septembre 2021, et 216 élèves sur les 385 y participent.

Dans cet établissement classé REP+, «le contexte familial est plus lourd que dans d'autres écoles, les moyens financiers plus compliqués», et certains enfants qui viennent de familles réfugiées n'ont parfois «jamais été scolarisés» avant leur arrivée en France. Pour Sonia Jemai, ce type de jeu, en développant les compétences psychosociales des enfants, «crée du lien et c'est très positif»: auparavant «les enfants étaient très méchants entre eux, se faisaient des remarques blessantes».

Moins de risques de tomber dans une addiction

S'ils bénéficient de classes dédoublées en CP et CE1, les écoliers se retrouveront dans une classe complète en CE2, ce «qui peut générer des conflits», explique l'institutrice. D'où l'importance d'apprendre à travailler ensemble. Si le «jeu du comportement adapté» est peu connu du grand public, il a été mis en œuvre depuis plusieurs années dans différentes académies comme à Nice, Lille, Orléans ou encore à La Réunion. Au total, plus de 500 enseignants ont été formés et plus de 10 000 écoliers ont suivi ce programme.

Le Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS), un laboratoire de recherche, a adapté ce programme venu des États-Unis, qui est financé en France par les autorités de santé. Dans le Grand Est, le programme est encadré par l'association Addictions France qui y voit un formidable outil de prévention.

Un meilleur climat, plus d'empathie

«Des études scientifiques ont été menées sur plusieurs années et les chiffres sont clairs: ça divise presque par trois le risque de tomber dans une addiction. Même les comportements criminels sont réduits», souligne Yaël Panot, directeur d'établissement pour Addictions France dans le Grand Est.

Pourquoi? Parce que cela permet de «donner les clés au jeune pour favoriser son propre état de bien-être et si on est bien et qu'on n'a pas de difficultés on a moins de chance de tomber dans les addictions». À l'école Erckmann-Chatrian, l'institutrice Sonia Jemai a bénéficié de deux journées de formation, puis une formatrice est venue régulièrement pour l'observer et la conseiller.

La directrice Mathilde Lefrançois souligne qu'«il peut toujours y avoir encore des conflits dans la cour de récréation, mais dans la classe il y a un meilleur climat, plus d'empathie, moins de moqueries». «Les enfants se respectent plus et se rabaissent moins», note-t-elle. Convaincue des mérites de ce programme, la directrice estime que «tout le monde devrait en bénéficier».