La solution qui permettrait à Metz de monter en L1

Après l'interruption vendredi du chaotique match Bordeaux-Rodez , le club bordelais plaidera sa cause, lundi, devant la Ligue de football professionnel (LFP), une procédure disciplinaire décisive pour valider le classement final de la deuxième division française. La commission de discipline de la LFP, qui se réunira à la mi-journée, aura entre ses mains le sort de plusieurs clubs, dont le FC Metz, et sa décision sera scrutée dans tous les coins de l'Hexagone.

Metz accompagnera-t-il Le Havre en Ligue 1? Annecy sera-t-il relégué en National aux côtés de Dijon, Nîmes et Niort? Rodez sera-t-il sauvé ou faudra-t-il rejouer le match? La houleuse 38e et dernière journée vendredi soir n'a pas permis d'établir avec certitude le classement final de cette L2 en raison de l'arrêt définitif à la 22e minute de jeu d'une rencontre cruciale, Bordeaux-Rodez.

Nice et Lyon avaient rejoué et avaient perdu des points

Que peut-il se passer, donc, lundi du point de vue la décision? Toujours est-il qu'il existe une solution optimale qui ferait les affaires du FC Metz. Rejouer le match Bordeaux-Rodez, oui, mais avec en parallèle une pénalité de points donnée à Bordeaux. En tout cas, la jurisprudence n'est pas à l'avantage des Bordelais: les derniers incidents impliquant supporters et joueurs ont causé de lourdes sanctions pour les clubs hôtes.

Nice avait ainsi écopé de deux points de pénalité (et un avec sursis) après des débordements lors de l'accueil de Marseille en août 2021, et Lyon d'un point de pénalité après un jet de bouteille sur Dimitri Payet lors d'un OL-OM quelques mois plus tard. Le moindre point de pénalité condamnerait mathématiquement Bordeaux à rester en L2, même s'il bat Rodez largement dans le match rejoué. Metz validerait donc son ticket pour l'élite sans devoir se soucier d'un éventuel remake Bordeaux-Rodez.