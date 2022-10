Famine : La Somalie au bord d’une situation jamais vue depuis un demi-siècle

En Somalie, durant le mois d’août, 44 000 enfants ont été admis dans des établissements de santé à cause de la famine, a averti, mardi, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Cela veut dire, qu’«à chaque minute, un enfant est hospitalisé pour malnutrition aiguë sévère», a précisé un porte-parole de l’organisme, James Elder, en visioconférence depuis la Somalie. Sans compter que de nombreux enfants ne parviennent même pas à rejoindre les centres de santé, en raison des conditions d’insécurité qui règnent dans le pays.

Sans un soutien financier plus important de la communauté internationale, «nous serons confrontés à la mort d’enfants à une échelle jamais vue depuis un demi-siècle», a martelé James Elder. «Les enfants souffrant de malnutrition sévère ont jusqu’à 11 fois plus de risques de mourir de diarrhée et de rougeole que les enfants bien nourris. Avec de tels taux, la Somalie est au bord d’une tragédie d’une ampleur jamais vue depuis des décennies…»