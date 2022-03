Au Melusina : La sortie d'un clip, ça se fête!

CLAUSEN - Le groupe d'électro-rock luxembourgeois Inborn fêtera la sortie de son nouveau clip, samedi, à la discothèque Melusina, à Clausen.

Outre la projection de la vidéo «Trash Is The New Glam», les quatre musiciens joueront un concert acoustique pour leurs fans. Les DJ Ben Andrews, Jean-Francois du Marché and The Gameboyz animeront ensuite la soirée.