Perspectives : La sortie de crise passe par la Grande-Région

LUXEMBOURG - Le ministre de l'Économie, Jeannot Krecké, a

rappelé que le chemin sera long jusqu'à la reprise.

«C'est facile de parler de reprise quand les taux sont si bas (...) quand les gouvernements s'endettent autant pour la relance», souligne-t-il. Mais comment va se comporter l'économie une fois le soutien de l'État terminé? Le ministre a dressé un tableau noir en prenant l'exemple de pays européens qui ont été exemplaires et qui vont aujourd'hui très mal: l'Irlande et l'Espagne.

Son but, rappeler qu'il faudra faire des efforts pour retrouver le chemin de la croissance et qu'on ne peut pas se contenter d'attendre que la crise passe. Car la situation d'après-crise ne sera plus celle qui prévalait jusqu'à 2008. Pour lui, la solution pour le Grand-Duché doit passer par la collaboration au niveau européen et avec la Grande Région.