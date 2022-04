Malaisie : La sortie plongée vire au drame pour les touristes

Un adolescent néerlandais a été retrouvé mort tandis que son père, de nationalité britannique, et une autre adolescente française ont été secourus samedi, trois jours après avoir disparu alors qu'ils faisaient de la plongée au large de la Malaisie.

Le groupe, accompagné d'une monitrice norvégienne, avait plongé en mer pendant une quarantaine de minutes mercredi, près d'un groupe d'îles dans le sud de la Malaisie. Mais quand les plongeurs ont refait surface, ils n'ont pas retrouvé leur bateau et ont dérivé dans de forts courants.

Le Britannique, Adrian Peter Chesters, 46 ans, et la Française Alexandra Molina, 18 ans, ont été repérés par des pêcheurs et secourus par la police, a précisé le chef de la police locale Cyril Eward Nuing. «Ils ont survécu et sont à l'hôpital dans un état stableå, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.