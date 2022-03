Liste des clients de HSBC : La source du fisc français n'a pas trahi pour de l'argent

L'ex-cadre informaticien qui a transmis aux autorités françaises la liste des fraudeurs fiscaux de l'antenne genevoise de HSBC a expliqué son geste face caméra.

«Non, non et non: je n'ai pas reçu d'argent, je ne me cache pas, je n'ai pas peur.» Voilà, en substance, ce qu'a affirmé dimanche soir sur France 2 Hervé Falciani, l'ancien informaticien qui a dérobé la liste des évadés fiscaux.