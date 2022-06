En Inde : La star de Bollywood a-t-elle été assassinée?

La police indienne a annoncé mercredi enquêter sur la mort à 53 ans juste après un concert de KK, chanteur star de Bollywood, Krishnakumar Kunnath de son vrai nom.

Mais la police enquête sur la possibilité d'«une mort non naturelle» après des informations de presse évoquant des blessures au visage et à la tête du chanteur. Une autopsie est prévue dans la journée. «Nous interrogeons également les responsables de l'hôtel et examinons les images des caméras de surveillance pour comprendre ce qui s'est passé avant qu'il soit emmené à l'hôpital», a expliqué un responsable de la police, Sanjoy Mukherjee.