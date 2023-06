Carnet noir: La star de «Hair» et «Everwood» s’est tuée à moto

L’acteur Treat WIlliams est décédé lundi après-midi, dans un accident de moto survenu dans le Vermont, rapporte «People» . Selon un communiqué de la police, l’Américain de 71 ans a percuté une voiture. Grièvement blessé, il a été transporté par avion à l’hôpital de Ticonderoga (New York), où il a succombé à ses blessures. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé.

«Il tournait à gauche ou à droite et une voiture lui a coupé la route. Je suis effondré. C’était le type le plus gentil qui soit. Il était si talentueux», a confié Barry McPherson, son agent.

Treat Williams est surtout connu pour son rôle de George Berger dans la comédie musicale «Hair», sortie en 1979 au cinéma et basée sur la comédie musicale de Broadway. Il a aussi joué le rôle principal dans la série «Everwood». Il y incarnait un neurochirurgien ayant déménagé avec sa famille de New York au Colorado. Ce rôle lui a valu sa première nomination aux Golden Globe. Il a été nommé une deuxième fois en 1981, pour son rôle dans «Le Prince de New York».