Grande-Bretagne : La star de la «BBC» a perdu son combat contre le cancer

Deborah James, alias Bowel Babe, s'est éteinte mardi, auprès des siens. Elle avait médiatisé son combat et réussi à récolter, il y a quelques semaines, plus de 4 millions d'euros pour la recherche.

Deborah James, en soins palliatifs, avait décidé de vivre à fond jusqu'à la fin. Instagram

«Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Dame Deborah James, la femme, la fille, la sœur et la maman la plus incroyable. Deborah est décédée paisiblement aujourd'hui, entourée de sa famille», a écrit son entourage sur son compte Instagram. Elle a été «une source d'inspiration et nous sommes extrêmement fiers d'elle, de son travail et de son engagement dans des campagnes caritatives pour récolter des fonds et ses efforts sans relâche pour sensibiliser au cancer qui a touché tant de vies».

Deborah James, 40 ans, présentatrice star d’un podcast dédié au cancer, avait fait un appel au don début mai et récolté 4,7 millions d'euros pour la recherche, après avoir révélé être en soins palliatifs. Un combat qui avait déclenché une vague de réactions émues au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson, tout comme le Duc et la Duchesse de Cambridge avaient salué son courage et sa pugnacité. La reine l'avait même anoblie.

Son entourage a partagé les derniers conseils de la quadragénaire, mère de deux adolescents de 12 et 14 ans: «Trouvez une vie qui en vaut la peine, prenez des risques, aimez profondément, n'ayez aucun regret, et ayez toujours, toujours un espoir rebelle», est-il écrit. «Et enfin, vérifiez votre caca - cela pourrait simplement vous sauver la vie», conclut celle qui a été emportée par un cancer du colon et qui avait à cœur de lever le tabou sur la maladie.