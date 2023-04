Corée du Sud: La star de la K-pop Moonbin est décédée

Le chanteur de K-pop Moonbin, du groupe sud-coréen Astro, est mort à l'âge de 25 ans, mercredi a annoncé son label Fantagio. «Nous pleurons profondément le défunt avec choc et grande tristesse», ont écrit les responsables du label dans un communiqué. Le jeune homme a été retrouvé sans vie à son domicile de Séoul par son manager. Il n'a fourni aucune cause présumée de décès.

Le communiqué demande à chacun de «s'abstenir de rapports spéculatifs et malveillants» afin que sa famille puisse lui rendre hommage et l'honorer en paix. Moon Bin - qui a joué le rôle de Moonbin - était membre du groupe Astro et a également joué avec un sous-groupe appelé Moonbin & Sanha.