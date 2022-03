Grande Bretagne : La star de la pop britannique, Elton John, fête ses 75 ans

Elton John a 75 ans, ce vendredi, et sort pour l’occasion l’album «Diamonds: The Ultimate Greatest Hits».

La musique le rend toujours aussi «heureux»: la star de la pop britannique Elton John célèbre ses 75 ans vendredi et sort pour l’occasion l’album «Diamonds: The Ultimate Greatest Hits» sur des plateformes de streaming en son Dolby Atmos, plus enveloppant. Le chanteur, de son vrai nom Reginald Dwight, est né le 25 mars 1947 dans la banlieue nord-ouest de Londres. Fait chevalier par la reine Elizabeth II en 1998 pour sa contribution à la musique et son engagement associatif – il est très engagé dans la lutte contre le sida – «Sir Elton» a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde. Sa carrière s’étend sur plus de cinq décennies.