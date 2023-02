Stéphane Métro : Une star des comédies musicales condamnée pour pédophilie

Le chanteur Stéphane Métro, 46 ans, connu pour ses rôles dans des comédies musicales, a été condamné mercredi à cinq ans de prison dont un an et demi ferme par le tribunal judiciaire de Bobigny pour atteintes sexuelles sur des adolescents, alors ses élèves.

Il a également été condamné à une interdiction définitive d'exercer une activité en contact avec les mineurs et à un suivi socio-judiciaire pendant dix ans. Lors de son procès en décembre, il a reconnu avoir eu une «relation» avec l'une de ses élèves, alors âgée de 14 ans et lui de 27 ans.

«La peine prononcée, et notamment l'interdiction définitive d'exercer une activité avec des mineurs, est un véritable soulagement pour ma cliente qui a toujours été guidée par la volonté de s'assurer qu'il ne pourrait plus faire d'autres victimes», a déclaré à l'AFP Me Marianne Rostan, avocate de la jeune femme.