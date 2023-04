Eric Braeden: La star des «Feux de l'amour» lutte contre un cancer

Il a raconté avoir découvert le mal qui le rongeait après une opération du genou. Ayant des difficultés à uriner, il a immédiatement consulté un spécialiste et des cellules cancéreuses ont été découvertes dans sa vessie. Il s'est fait opérer et suit actuellement un protocole d'immunothérapie. Une épreuve qui lui a «appris à écouter davantage {son] corps» et qui l'a invité à se battre. «Ce salaud ne va pas m'avoir, je vais l'avoir», a-t-il confié.

«Je suis tellement heureux d'aller travailler»

C'est au moment d'évoquer l'amour des téléspectateurs que sa voix se brise. «Je suis tellement heureux d'aller travailler. Ça me plaît, ça me distrait, j'aime jouer la comédie et j'aime savoir que je divertis les gens. J'aime votre soutien, il signifie beaucoup», explique celui qui a intégré le casting du célèbre soap en 1980, et qui a depuis tourné dans quelque 4 000 épisodes.