Basketball : La star NBA Ja Morant dans la tourmente après un live sur Instagram

Au début de la vidéo, diffusée en live sur Instagram, on voit le double All-Star (27,1 points et 8,2 passes de moyenne), torse nu, tenant brièvement ce qui semble être un pistolet dans sa main gauche, avant de le faire disparaître du champ. Quelques heures plus tôt, il venait de perdre avec Memphis à Denver (113-97) dans ce qui constitua vendredi le choc de la conférence Ouest, entre le leader et son dauphin.