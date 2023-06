Entreprise au Luxembourg: La start-up Circu Li-ion donne une seconde vie aux batteries

De gauche à droite, Bill Reichert, Partner chez Pegasus Tech Ventures, Antoine Welter, cofondateur et CEO de Circu Li-ion et Anthony Cannella, Partner chez EY Luxembourg en charge du programme EYnovation. EY Luxembourg

«Cela nous insuffle une grande motivation», réagit Antoine Welter, cofondateur de Circu Li-ion. La start-up spécialisée dans la réutilisation des batteries au lithium a remporté, mercredi, la finale régionale de la Startup World Cup, qui avait lieu dans les locaux du cabinet de conseil et d'audit EY, à Luxembourg-Kirchberg. Cette compétition est organisée dans le monde entier par Pegasus Tech Ventures.

Parmi les dix start-up finalistes, Circu Li-ion a été sélectionnée comme «la plus prometteuse» par un jury composé d’investisseurs et d'entrepreneurs. Leur évaluation était basée sur les critères suivants: la solution elle-même, la capacité à résoudre les problèmes, l'avantage concurrentiel, les implications en termes d'impacts sociétaux, économiques et environnementaux, la force de l'équipe, ainsi que l'ensemble du pitch et de la présentation.

Économiser jusqu'à 48% d'émissions de CO2

Bill Reichert, Partner chez Pegasus Tech Ventures – et l'un des plus célèbres investisseurs de la Silicon Valley – est venu spécialement de San Francisco pour l’occasion. «Il a estimé que Circu Li-ion a démontré un potentiel prometteur pour devenir une licorne (NDLR: une licorne est une start-up évaluée à plus d'un milliard de dollars) dans quelques années», confie la porte-parole EY Luxembourg.

La start-up a été cofondée en 2021 par Antoine Welter et Dr Xavier Kohll. La société «donne une seconde vie aux batteries grâce à une procédure entièrement automatisée, résultat d'une méthode de désassemblage universelle permettant d'économiser jusqu'à 48% d'émissions de CO2», explique Antoine Welter.

Elle compte pour le moment 25 clients internationaux, à la fois des producteurs de batteries ou de drones. Circu Li-ion est implantée à la fois à Hesperange, pour la recherche et le développement (R&D), et à Karslruhe (Allemagne), pour l'exploitation. «Nous avons quinze salariés au Luxembourg et dix en Allemagne», note Antoine Welter, qui est né au Luxembourg, a grandi aux États-Unis, et a travaillé en Chine et en Allemagne. Nous cherchons actuellement des ingénieurs et des informaticiens pour nous renforcer».

Prochaine étape pour la start-up: participer à la finale mondiale à San Francisco, début décembre. La start-up y affrontera plus de 70 concurrents pour potentiellement remporter un prix d'investissement d'un million de dollars. L’équipe aura également la possibilité de rencontrer et d'échanger avec l'écosystème de start-up américain lors d’une tournée organisée sur place. «Nous souhaitons relever le défi du marché américain», glisse Antoine Welter.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.