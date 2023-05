La station balnéaire Knokke-Heist: les temps forts de sa saison 2023

Laissez-vous aller à la rêverie sur l’or des vastes plages de sable fin, qui se prête parfaitement à la construction des plus beaux des châteaux. Un verre à la main, enfoncez-vous dans un confortable fauteuil de plage. Ou bien, piquez une tête dans les vagues dentelées de blanc de la mer du Nord. Flânez sur la digue qui relie tous les quartiers de la commune, et passez successivement devant des terrasses, des galeries d’art et des dunes aux herbes ondoyantes.

Laissez-vous séduire par les tuiles orange des villas de la côte ou par les larges avenues commerçantes et les petits villages de caractère des polders. Des bâtiments à l’architecture moderne de pointe viennent pimenter le tout. Le bleu du ciel, où évoluent de gros nuages d’un blanc cotonneux, vous incite à rejoindre les vastes étendues vertes des réserves naturelles. Passez là où la mer et la terre se livrent jour après jour une lutte sans merci, traversez des forêts ombragées ou parcourez à vélo les paysages inviolés des polders qui s’étendent jusqu’à Bruges et Breskens. À vélo ou en voiturette de golf, tout se trouve à quelques minutes à peine, car Knokke-Heist est une station balnéaire à taille humaine.

Découvrez chacune des cinq sections de la commune, qui offrent toutes gastronomie, shopping et art au plus haut niveau: Knokke la dynamique, l’élégant Zoute, Heist la familiale, Duinbergen la branchée et puis la nature des polders. Chaque section est dotée d’un caractère propre et offre une expérience unique. L’hospitalité est ici matérialisée dans des centaines de commerces, magasins, restaurants, brasseries, galeries d’art, événements, expositions, hôtels et chambres d’hôtes. Chaque quartier séduit par son charme authentique ou son style universel. Quelle que soit la saison, Knokke-Heist demeure une station balnéaire attractive et pleine de vie.

Événements en mai, juin et juillet.

RANKIN – The Dazed Decades

L’exposition « Rankin : The Dazed Decades » cherche à explorer le style inimitable de Rankin et le regard unique qu’il porte sur la photographie. Ses archives de photographies transgressives mettent en lumière les problèmes sociaux visés par son magazine, mais aussi des personnalités et visages célèbres qui ont dominé la culture populaire au cours de ces trente dernières années.

Jusqu’au 11 juin

GREAT ART FOR GREAT KIDS

Great Art for Great Kids permet aux enfants de découvrir, d’une façon étonnamment originale, les plus grandes œuvres d’art de l’histoire. Des pandas, de petits cochons, des ours polaires, des hippopotames... C’est un véritable zoo qui tient le rôle vedette de l’expo Great Art for Great Kids à Knokke-Heist. Les animaux y prennent en effet la place des personnages de célèbres peintres. Les enfants découvrent ainsi, d’une façon étonnamment originale, les plus grandes œuvres d’art réalisées au fil des siècles.

16.06 – 05.11

WORLD PRESS PHOTO

Présentant les résultats du concours World Press Photo 2023, l'exposition annuelle met en valeur les meilleures et les plus importantes photographies de photojournalisme et documentaires de l'année écoulée. Les gagnants ont été choisis par un jury indépendant qui a examiné plus de 60 448 photographies présentées par 3 752 photographes.

14.07 – 15.08

CIRQUE DU SOLEIL

KURIOS revisite de manière inédite le style de spectacle qui a fait la réputation du Cirque du Soleil en associant des acrobaties époustouflantes à une touche rafraîchissante de poésie, d'art et d'humour. Échappant à la réalité, KURIOS dévoile un univers festif, inspiré du steampunk, où l'inattendu se cache à chaque coin de rue.

27.07 – 27.08