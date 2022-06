Hollywood : La statue de cire de Billie Eilish moquée par les internautes

Le double de la chanteuse dévoilé par le Hollywood Wax Museum n’a pas du tout convaincu les twittos, qui n’ont pas hésité à le dire.

En règle générale, les statues de cire d’artistes sont plutôt réussies. Il est même parfois difficile de différencier la star de son double, comme dans le cas de Kris Jenner et de sa fille Kourtney. Des ratés sont cependant toujours possibles et quand cela se produit, les internautes ne manquent pas l’occasion de se moquer des musées sur les réseaux sociaux.

C’est ce qui est arrivé le 27 juin 2022 au Hollywood Wax Museum qui a présenté la statue de cire de l’une des chanteuses les plus populaires du moment: Billie Eilish. Il faut dire que le résultat n’est guère convaincant, pour ne pas dire raté, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus. Et les twittos s’en sont donné à cœur joie.