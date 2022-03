Etats-Unis – La Statue de la Liberté rouvrira le 4 juillet

États-Unis : La Statue de la Liberté rouvrira le 4 juillet

La Statue de la Liberté, fermée depuis l'ouragan Sandy fin octobre, rouvrira le 4 juillet, a annoncé mardi le secrétaire américain à l'Intérieur Ken Salazar.

Elle sera ainsi restée fermée plus de huit mois, au grand dam des touristes. La Statue de la Liberté, monument symbolique de New York, est visitée chaque année par près de 3 millions de personnes, et génère des dizaines de millions de dollars de revenus.

La statue de 93 mètres de haut et plus de 200 tonnes n'avait pas été endommagée par l'ouragan qui avait frappé New York le 29 octobre, mais les deux embarcadères, dont celui utilisé chaque jour par des milliers de touristes, avaient volé en éclat. Les réseaux électrique et téléphonique avaient été détruits, les pavés des sentiers de promenade descellés par l'eau et le vent.