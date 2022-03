ArcelorMittal : La stèle de Florange vendue 3 000 euros

Après avoir été retirée d’eBay, la stèle des promesses non tenues de François Hollande a été acquise par un entrepreneur lorrain.

L'acquéreur «fera connaître son identité et ses motivations le 16 septembre lors de la récupération de la stèle au local syndical de Florange», a indiqué à Reuters un des responsable FO. Le délégué a précisé que quand l’annonce avait été retirée du site d’enchères, le syndicat avait reçu «une dizaine de contacts dont trois sérieux». «Deux personnes voulaient l'acheter 3 000 euros, l'une qui voulait l'utiliser à des fins politiques et un chef d'entreprise lorrain qui voudrait la faire vivre dans un autre combat». À noter que le produit de la vente sera partagé entre les Restos du Cœur et les œuvres sociales de FO.