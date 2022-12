Carnet noir: La styliste britannique Vivienne Westwood est décédée

Le monde de la mode est en deuil. Vivienne Westwood, figure incontournable de la mode britannique est morte jeudi, à l’âge de 81 ans. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux par sa famille. «Vivienne Westwood est morte aujourd’hui, en paix et entourée de sa famille à Clapham, dans le sud de Londres», est-il inscrit dans la légende.

«Vivienne a continué de faire les choses qu’elle aimait, jusqu’à son dernier souffle, créant, travaillant sur son art, écrivant son livre et changeant le monde pour le mieux. Elle a vécu une vie fantastique. Son esprit d’innovation et son impact sur les 60 dernières années aura été immense et continuera dans le futur» précise le communiqué.