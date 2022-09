Covid-19 : La Suède va cesser la vaccination pour les ados

Stockholm ne recommandera plus la vaccination pour les 12-17 ans en bonne santé à partir du 31 octobre.

«La décision signifie qu’à partir du 1er novembre la recommandation – et donc la proposition de vaccination – vaudra seulement pour les mineurs des groupes à risque pour le Covid-19», indique-t-elle. Début septembre, le Royaume-Uni avait, lui, levé sa recommandation pour les moins de 11 ans en bonne santé.

Trois doses au-delà de 18 ans

«Globalement, nous constatons que le besoin de soins liés au Covid-19 a été faible chez les enfants et les jeunes durant la pandémie, et qu’il a également diminué depuis l’apparition du variant Omicron», souligne l’autorité de santé suédoise. Pour les plus de 18 ans, la recommandation suédoise est de trois doses. Dans le pays nordique, la quatrième dose est recommandée au-dessus de 65 ans.