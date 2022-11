Mondial 2022 : La Suisse bat le Cameroun, le buteur tiraillé

Breel Embolo, d'origine camerounaise, n'a pas célébré son but.

La Suisse a battu le Cameroun 1 à 0 grâce à un but de Breel Embolo pour son entrée en lice au Mondial-2022, jeudi à Doha, et prend la tête du groupe G avant le match Brésil-Serbie en soirée.

Cette victoire, au stade Al-Janoub de Doha, vaudra très cher dans une poule particulièrement relevée, où évoluent également le Brésil et la Serbie, qui s'affrontent en soirée (20h00).

Dès l'entame, on a pourtant vu les Camerounais bien en place, solides derrière et tactiquement organisés pour empêcher la Suisse de jouer en profondeur, avec André-Frank Anguissa, le milieu du Napoli, omniprésent dans l'entre-jeu.

Encore fallait-il marquer, pour transcrire au tableau d'affichage les immenses ambitions affichées par Samuel Eto'o, l'ancien attaquant star devenu président de la Fédération camerounaise (Fécafoot), qui a animé les derniers jours de préparation en pronostiquant ni plus ni moins qu'une victoire du Cameroun en finale du Mondial.

Le joueur de 25 ans n'a pas célébré son but, comme il l'avait annoncé. Né au Cameroun et arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans, l'attaquant de l'AS Monaco a gardé des liens des forts avec son pays natal. «Si je marque, j'essaierai de ne pas célébrer», avait-il prévenu. «C'est un match très, très spécial pour moi et pour toute ma famille. Parce que c'est un peu un conflit! Il va y avoir beaucoup d'émotion lors de ce match».