La Suisse blanchie à temps

En signant une nouvelle convention fiscale jeudi avec les États-Unis, la Suisse a presque réuni les critères pour être blanchie.

Et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déjà annoncé qu'elle quitterait la liste grise des pays non coopératifs vendredi, car un douzième accord doit être signé vendredi.