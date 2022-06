Aviation : Le trafic reprend vers et depuis la Suisse

L'espace aérien suisse a été fermé pendant plusieurs heures, mercredi matin, avant que les vols ne reprennent de nouveau à partir de 8h30.

L'espace aérien suisse «est rouvert», a annoncé mercredi Skyguide, l'entreprise chargée du contrôle aérien dans le pays alpin, après une fermeture totale de tout le trafic, à cause d'une panne informatique de plusieurs heures. «Le problème technique chez Skyguide a été résolu et la fermeture de l'espace aérien a été levée à 8h30. L'espace aérien suisse est rouvert et les opérations de vols au-dessus de la Suisse, ainsi qu'aux aéroports de Genève et de Zurich reprennent», écrit Skyguide dans un tweet, sans préciser l'origine de la panne.