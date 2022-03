Fraude fiscale – La Suisse ne collaborera pas avec Berlin

Hervé Falciani, ex-informaticien de la HSBC dont le Financial Times Deutschland affirme lundi qu'il a proposé au fisc allemand une liste de 1 300 fraudeurs, a déclaré à l'AFP n'avoir collaboré qu'avec la France et qu'il n'y avait «pas le moindre élément de preuve» dans ces allégations. «C'est de l'ordre de la rumeur. S'ils ont le moindre élément de preuve, qu'ils l'apportent et le mettent au grand jour», a affirmé M. Falciani.