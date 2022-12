Expogast : La Suisse s'adjuge le concours de cuisine au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le salon culinaire Expogast a attiré quelque 30 000 gourmands à Luxexpo The Box.

Ce sont les cuisiniers suisses qui ont remporté cette semaine le trophée de la Villeroy & Boch Culinary World Cup, lors de l'Expogast, qui se tenait jusqu'à mercredi à Luxexpo. La distinction leur a été remise jeudi lors de la cérémonie de clôture. Les Helvètes se sont imposés avec la note de 93,01, devant leurs rivaux suédois (90,265) et norvégiens (90,135).

À noter que la même nation s'est imposée chez les juniors. Les plats en compétition étaient servis au fur et à mesure au Restaurant des nations, installé au cœur de l'événement. Pour son 50e anniversaire, le concours a accueilli cette année 55 équipes nationales, qui ont montré «leur créativité et leur talent», et attiré quelque 30 000 visiteurs sur cinq jours, selon les chiffres des organisateurs.