Procès Johnny Depp/Amber Heard: La soeur d’Amber Heard témoigne d’une dispute violente

Procès Johnny Depp/Amber Heard : La sœur d’Amber Heard témoigne d’une dispute violente

Whitney Henriquez a raconté mercredi avoir assisté en 2015 à une dispute violente entre sa sœur, Amber Heard, et Johnny Depp, qui poursuit son ex-femme pour diffamation devant un tribunal américain.

Mais Johnny Depp «monte les escaliers en courant et me frappe dans le dos», a-t-elle dit à la barre. «J’entends Amber crier 'Putain, touche pas à ma sœur', elle lui balance une gifle. Et là, il l’attrape», a-t-elle expliqué. Quand le garde du corps de Johnny Depp se précipite, «il l’avait déjà attrapée par les cheveux d’une main et lui mettait des coups de l’autre», a affirmé Whitney Henriquez. Le garde parvient finalement à éloigner l’acteur et elle emmène sa sœur dans une pièce fermée à clé. «J’entends Johnny hurler des insultes, j’entends des bruits de choses qu’on casse», a-t-elle relaté ensuite.