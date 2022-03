Révélations – La soeur de Kate Moss est accro à la drogue

Révélations : La sœur de Kate Moss est accro à la drogue

L’influenceuse anglaise Lottie Moss a révélé qu’elle suivait une cure de désintox, sans pour autant en faire une priorité.

Lottie Moss file un mauvais coton depuis quelque temps. Après avoir décidé de poser nue sur son compte Only Fans, qui lui a valu l’annulation de tous ses contrats dans le mannequinat, la demi-sœur de Kate Moss consomme des substances illicites. Dans une récente vidéo publiée sur TikTok, et relayée par le «Daily Mail», la Britannique de 24 ans a révélé à ses fans qu’elle suivait un traitement pour son «addiction à la drogue». La jeune femme n’a cependant pas précisé où elle était soignée et depuis quand elle suivait ce traitement.