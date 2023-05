Accords sur le nucléaire: La soeur de Kim Jong-un met en garde les Etats-Unis et la Corée du Sud

«Plus les ennemis s’obstinent à organiser des exercices nucléaires, plus ils déploient des armes nucléaires à proximité de la péninsule coréenne et plus l’exercice de notre droit à l’autodéfense se fera en proportion directe», a déclaré Kim Yo-jong.

Cet accord va «seulement contribuer à exposer à un plus grave danger la paix et la sécurité en Asie du Nord-Est et dans le monde, et c’est donc une action qui ne peut en aucun cas être bienvenue», a poursuivi Kim Yo-jong.