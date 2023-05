Royaume-Uni: La sœur de Maddie McCann s’exprime pour la première fois

Gerry et Kate, les parents de Madeleine, n’ont pas souhaité s’exprimer après la cérémonie, relève The Independent. Ils ont toutefois posté un mot de remerciement sur les réseaux sociaux: «Aujourd’hui marque le 16e anniversaire de l’enlèvement de Madeleine. Toujours portée disparue… elle nous manque toujours. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que nous ressentons. L’enquête policière se poursuit, et nous attendons une avancée. Merci à tous pour votre soutien, ça aide vraiment», ont-ils écrit.