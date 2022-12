En Iran : La sœur du guide suprême dénonce un régime «despotique»

Le pays est le théâtre de manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée trois jours plus tôt, qui avait été accusée de ne pas avoir respecté le code vestimentaire imposant aux femmes de porter le voile en public. Des portraits du guide suprême ont été brûlés, des femmes ont parcouru les rues sans voile et des manifestants ont défié les forces de sécurité.

Le régime n’apporte «rien d’autre que de la souffrance»

«Ma préoccupation a toujours été et sera toujours le peuple iranien, en particulier les femmes», confie Badri Hosseini Khamenei dans sa lettre, accusant le régime de n’apporter «rien d’autre que de la souffrance et de l’oppression (…) aux Iraniens». «Le peuple iranien mérite la liberté et la prospérité, et son soulèvement est légitime et nécessaire pour faire valoir ses droits», estime la sœur de l’ayatollah Khamenei, disant espérer «le renversement de ce pouvoir tyrannique en Iran».