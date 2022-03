Poot Lovato – La «soeur jumelle» de Demi Lovato fait le buzz

Poot Lovato : La «sœur jumelle» de Demi Lovato fait le buzz

Certains internautes ont développé une folle théorie selon laquelle la chanteuse a une jumelle qui a vécu toute sa vie dans le sous-sol d'une maison.

Il en faut parfois très peu pour exciter l'imagination de personnes un peu crédules. Poot Lovato en est un excellent exemple. Tout est parti d'une photo peu flatteuse de Demi Lovato postée sur Tumblr et sous laquelle il était écrit: «La sœur jumelle de Demi. Elle a été enfermée dans un sous-sol toute sa vie. Cette image a été prise la première fois qu'elle est sortie. Elle s'appelle Poot.»

Cette fausse information a fait le tour du web en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et nombreux ont été ceux qui y ont cru. Des internautes ont inventé une vie à ce personnage totalement fictif. Une jeune femme prénommée Kayley Marie a même commencé à écrire un livre intitulé «La vie secrète de Poot Lovato» et l'a posté sur Wattpad, a remarqué The Guardian.