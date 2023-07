Environnement au Luxembourg: La Sûre polluée «sur plus de 20 kilomètres»

L'association de pêche sportive «Fédération luxembourgeoise des pêcheurs sportifs» (FLPS) qualifie «ce qui se passe systématiquement au niveau de la Sûre depuis des semaines» de «dramatique» et «d'irresponsable». Selon la FLPS, les boues de forage déversées sans filtration d'un chantier sous responsabilité publique ont pollué le cours inférieur du fleuve sur plus de 20 kilomètres.

Les fortes températures estivales et le faible débit du plan d'eau ont rendu les rejets plus difficiles. Les êtres vivants de la Sûre sont exposés à de grandes contraintes.

Selon le communiqué, la FLPS espère que la pollution de l'environnement sera poursuivie plus sévèrement par la justice. «Selon nos informations, plus de 300 contaminations sont signalées chaque année au 112 de la régie de l'eau, affirme-t-elle. Ce n'est qu'avec des pénalités et des conditions drastiques qu'il sera possible de maintenir raisonnablement en vie nos eaux fortement sollicitées».