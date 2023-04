Luxembourg: la surface agricole n'a pas fondu au profit du logement

Près de 50% la surface du pays est exploitée par l’agriculture. Vincent Lescaut/L'essentiel

Peut-on parler au Luxembourg d'un phénomène d'accaparement des terres? La surface agricole a-t-elle vraiment fondu au profit du logement? «90% de l'occupation des sols (NDLR: voir graphique ci-dessous), environ 170 hectares par an en moyenne, se fait au détriment des surfaces agricoles, constate Claude Haagen, ministre LSAP de l'Agriculture, dans une réponse parlementaire. Entre 2007 et 2018 (derniers chiffres disponibles), une moyenne de 153 hectares chaque année et un total de 1 683 ha ont été soustraits à l'agriculture pour d'autres usages, notamment pour la construction, poursuit-il. Ajoutons que depuis 1999, un demi-hectare de sol naturel, ou 5 000 m², est artificialisé chaque jour, dont la moitié est rendue imperméable, selon la publication «Des cartes et des chiffres», publiée en octobre dernier.

«Certes, la croissance démographique au Luxembourg fait partie des plus rapides d'Europe, réagit Antoine Decoville, chercheur en développement urbain au Liser. Mais le pays ne consomme pas spécialement beaucoup de foncier. En effet, les prix des terrains sont très élevés. En outre, la densité de construction, avec l'apparition de grands immeubles, est de plus en plus importante». Rappelons que 4,69% (12 159 hectares) des sols du pays sont utilisés pour le logement, contre 49,59% (128 595 hectares) pour l'agriculture, toujours selon «Des cartes et des chiffres».

Diviser par deux l'artificialisation des sols

Antoine Decoville pense même qu'avec la crise actuelle du logement, l'artificialisation des sols «pourrait se tasser pendant un certain moment». Cela ferait les affaires du gouvernement, qui veut réduire ce phénomène de 0,5 hectare à 0,25 par jour d'ici 2035, dans le cadre du nouveau programme directeur d'aménagement du territoire (PDAT). Objectif affiché: préserver les surfaces agricoles, les surfaces forestières et celles utiles à la protection de la biodiversité, ainsi que les eaux superficielles et souterraines. «Les pistes pour cette autre planification territoriale passe par exemple par la régénération urbaine, la reconversion des friches et des espaces déjà urbanisés, le soutien à la rénovation et à la réhabilitation des bâtiments existants en lieu et place des constructions neuves pour profiter de l’énergie grise déjà dépensée et installée dans le parc immobilier actuel, la renaturation d’espaces urbanisés désaffectés ayant vocation à rétablir des continuités d’espaces libres, verts, agricoles, horticoles ou forestiers, ou encore la reconversion des quartiers monofonctionnels existants en quartiers multifonctionnels», illustre le ministère de l'Aménagement du territoire.

À noter que des indicateurs sur le taux d’artificialisation du sol doivent être produits «à intervalles réguliers» afin d’observer dans quelle mesure les communes respectent les seuils maximaux annuels (voir début de la liste ci-dessous) d'artificialisation des sols qui leur seront soumis, est-il écrit dans le PDAT. Ces seuils seront-ils indicatifs ou contraignants pour les communes? «Les indicateurs doivent permettre de faire un suivi et sont donc bien indicatifs, répond le ministère de l'Aménagement du territoire. Ce suivi doit permettre d’instaurer le dialogue avec les acteurs concernés et de les sensibiliser aux enjeux y liés».

