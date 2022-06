Royaume-Uni : La surprise d'Elizabeth II à la fin de son jubilé

Largement absente de son jubilé de platine en raison de sa santé déclinante, Elizabeth II a fait une apparition surprise au balcon du palais de Buckingham dimanche, dernier jour de célébrations au parfum de changement d'époque.

La monarque de 96 ans, qui a du mal à marcher, est restée à l'écart des principales festivités organisées pour ses 70 ans de règne, une longévité record. Elle n'a assisté ni à la cérémonie religieuse de vendredi, ni samedi à ses bien-aimées courses hippiques, pas plus au concert géant devant son palais, et ne s'est pas exprimée en public.

Elle a surpris ses sujets en revenant sur le célèbre balcon, où la monarchie britannique marque les principaux événements depuis plus d'un siècle et où elle avait lancé les quatre jours de fête jeudi.

Accompagnée de ses héritiers les princes Charles, 73 ans, et William, bientôt 40 ans, avec épouses et enfants, incarnant l'avenir de la monarchie, elle a salué les dizaines de milliers de personnes massées sur le Mall, l'avenue menant au palais. Appuyée sur une canne, vêtue de vert, elle est restée le temps que soit joué l'hymne «God Save The Queen» puis est repartie.