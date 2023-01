Panne: La suspension des vols levée aux Etats-Unis

Panne : La suspension des vols levée aux États-Unis

Le régulateur de l'aviation civile aux Etats-Unis, la FAA, a indiqué mercredi avoir levé la suspension de tous les vols intérieurs aux Etats-Unis, rendue nécessaire plus tôt dans la journée par une panne informatique dont l'origine n'a toujours pas été déterminée.

L'incident, qui a débuté dans la nuit de mardi à mercredi, a affecté un système d'informations crucial pour les pilotes et les équipages. Pour garantir la sécurité du trafic aérien, la FAA a décidé d'empêcher tous les décollages de vols intérieurs jusqu'à 09H00 sur la côte est du pays (14H00 GMT), le temps de résoudre le problème.

Seuls les aéroports de Newark, situé dans la banlieue ouest de New York, et d'Atlanta ont pu reprendre un peu plus vite pour éviter une trop grande congestion du trafic. Selon le dernier tweet de la FAA, «les opérations normales de trafic aérien reprennent progressivement» à travers le pays.