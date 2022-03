35 ans de prison : La taupe de WikiLeaks fait appel

Chelsea Manning, l'ex-informatrice de WikiLeaks incarcérée pour avoir fourni au site web des milliers de documents secrets, a fait appel de sa condamnation à 35 ans de prison.

«Il n'y a aucun doute que la condamnation de Chelsea Manning est incroyablement excessive (...), représentant la punition la plus sévère jamais reçue par un lanceur d'alertes dans l'histoire américaine», a déclaré l'un de ses avocats, Vincent Ward. Chelsea Manning, une transsexuelle qui s'appelait auparavant Bradley Manning, a été condamnée à 35 ans de prison en août 2013. Elle est actuellement détenue à la prison militaire de Fort Leavenworth, où elle se bat également pour obtenir le droit de se laisser pousser les cheveux.

Ses avocats ont présenté une série d'arguments à l'appui de leur demande d'appel, dénonçant notamment le fait que Chelsea Manning ait été placée à l'isolement pendant près d'un an avant son procès. Et «le gouvernement n'a pas produit de preuves significatives que les révélations de Chelsea aient réellement nui à la sécurité nationale des États-Unis ou à ses intérêts diplomatiques», ont-ils ajouté dans une déclaration à la presse.

Les partisans de Chelsea Manning estiment par ailleurs que la condamnation qu'elle a subie n'est pas équitable, si on la compare à la punition beaucoup plus légère reçue par le prestigieux général David Petraeus pour avoir partagé des informations classifiées avec sa maîtresse. Le général Petraeus a écopé en 2015 de 100 000 dollars d'amende et deux ans de mise à l'épreuve.