Au Luxembourg: La taxe carbone va bien augmenter, le crédit d'impôt aussi

C'était déjà dans les tuyaux, c'est confirmé. Le Conseil de gouvernement a adopté ce vendredi un projet de loi et un règlement grand-ducal pour augmenter, chaque année, la taxe carbone de 5 euros la tonne de CO2, pour la porter à 45 euros la tonne en 2026. Une démarche qui entre dans le cadre du Plan national intégré pour l'énergie et le climat . Une hausse de la taxe qui risque de faire grimper encore le prix de l'essence, du chauffage...

Quand la taxe carbone a été mise en place en 2021, le crédit d'impôt pour les salariés, pensionnés et indépendants avait été majoré de 96 euros, avec une majoration déjà prévue de 48 euros pour arriver à un plafond de 144 euros au 1er janvier 2024. Le crédit d'impôt arrivera à son plafond de 168 euros quand la loi déposée ce vendredi entrera en vigueur. Son montant dépend des revenus et il diminue jusqu'à 80 000 euros par an, n'étant plus applicable au-delà.