«Rocket League» : La Team Luxembourg est arrivée à Bakou

Plus qu'un jeu, ce sont les deux épisodes d'un Point & click narratif, au scénario digne des plus grands noms de la dystopie et à l'allure presque cinématographique. Dans le 1er épisode The last Quiet Day, vous incarnez un robot dans un monde où les humains ont disparu. Un monde où les Intelligences Artificielles commencent pourtant à développer les mêmes travers que l'humanité perdue. Dans la suite: Light at the end c'est une survivante bien humaine que vous incarnerez, une femme pourchassée par les robots, dans une ambiance à mi-chemin entre Detroit: Become Human (pour la direction artistique) et un épisode de Walking Dead de Telltale (pour l’ambiance). Des jeux beaux et ingénieux, tous les deux disponibles dans le catalogue Blacknut en option dans les offres mobiles de POST.