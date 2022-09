Luxembourg: La TeamGym veut faire le show à La Coque

L’Arena de La Coque accueille d’aujourd’hui à samedi les championnats d’Europe de TeamGym. Cette jeune discipline venue des pays scandinaves est de plus en plus populaire en Europe. Composée de dix gymnastes, chaque équipe doit réaliser des programmes d’environ quatre minutes sur des agrès spécifiques (sol, tumbling et trampoline) «C’est très spectaculaire, il y a de la musique et des saltos», s’enthousiasme Izabela Golinska, en charge de l’événement.