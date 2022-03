Logement au Luxembourg : La télé allemande dénonce l'habitat luxembourgeois

LUXEMBOURG - Dans un reportage diffusé sur la «ZDF», plusieurs familles, dont une de Luxembourg-Ville, ont présenté leur logement et les conditions de vie difficiles.

Un habitant sur six est menacé par la pauvreté au Luxembourg. Les écarts sont immenses et s'accroissent au Grand-Duché, une situation connue avant même le rapport sur «le panorama social». Bien que le Luxembourg reste l'un des pays les plus riches, il y a, depuis la crise économique, de plus en plus de personnes et familles qui doivent s'en sortir au quotidien avec le minimum vital. Les habitants étrangers sont d'abord concernés. Un constat d'autant plus alarmant qu'ils représentent une grande partie (46%) de la population du pays en 2015.