Mondial au Qatar : La télé chinoise censure les gens sans masque

La télévision chinoise ne montre plus d'images de spectateurs sans masques, après que ces images ont provoqué la colère des Chinois qui n'en peuvent plus des restrictions anti-Covid.

La Chine est la dernière grande économie à continuer la pratique du zéro-Covid, à coup de confinements brutaux de quartiers ou de villes entières, de longues quarantaines et de campagnes massives de tests. Ces restrictions sont de plus en plus mal acceptées par les Chinois, et de nombreuses manifestations ont eu lieu ces derniers jours.