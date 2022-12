La télé dans les cellules pour «désamorcer» les conflits

«Bienvenue à l'hôtel», «Merci pour le confort». Les équipements dévoilés avant l'inauguration de la nouvelle prison de Sanem fin novembre ont suscité de nombreux commentaires, certaines personnes s'offusquant du soin accordé aux bonnes conditions de détention des détenus au Luxembourg. Épineux, le sujet n'est pas nouveau, même si les avis des uns et des autres sont la plupart du temps éloignés de l'épreuve que constitue la détention pour la majorité des personnes concernées.

Symbole de ces critiques, le choix assumé de l'État de fournir gratuitement à chaque détenu une télévision dans les cellules individuelles. Une question de paix sociale, comme l'explique Serge Legil, directeur de l'Administration pénitentiaire: «Cela sert à désamorcer les situations conflictuelles et à rendre la vie plus agréable… aussi pour les agents et employés qui travaillent en prison. Nous n'avons rien à gagner à ce que les détenus soient dépressifs ou agressifs».