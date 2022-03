La télévision aux mains des lapins

«RAYMAN RAVING RABBIDS TV PARTY». Le chaos généré par les étranges lapins d’Ubisoft est aussi au programme du troisième volet de RRR. Cette fois-ci, ils contrôlent les émissions télévisées et se moquent du téléspectateur.

Toutes les disciplines se contrôlent non seulement avec le matériel classique de la Wii (Remote et Nunchuk) mais aussi via le Balance Board, dernier-né exotique de l’équipement Nintendo. Le joueur utilisera par exemple son postérieur pour commander un buffle et il pourra également danser sur la scène de concert.